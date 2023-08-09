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Uşak'ta Ücretsiz Dağıtılan Keten Tohumları İlk Ürünlerini Vermeye Başladı

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Uşak Tarım ve Orman İl Müdürü, çiftçilere ücretsiz dağıtılan keten tohumlarının ilk ürünlerini vermeye başladığını açıkladı. Keten tohumu, farklı alanlarda kullanılan bir alternatif ürün olarak değerlendiriliyor.

Uşak'ta Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere ücretsiz dağıtılan keten tohumları ilk ürünlerini vermeye başladı.

Uşak Tarım ve Orman İl Müdürü Nihat Ağan Sivaslı ilçesine bağlı Hacım köyünde keten hasadı yapan üreticileri ziyaret etti. İl Müdürü Ağan; "Bakanlığımız 'Bitkisel Üretimi Geliştirme' projesi kapsamında dağıtılan keten tohumları alternatif ürün olarak değerlendirilmeye devam ediyor. Bu yıl ekili alanlarda elde edilen ürün miktarı üreticinin yüzünü güldürürken, bölgedeki tarım çeşitliliğini de artırıyor. Böylelikle gelecek yıllarda da bu üretimin artarak devam etmesi beklenmektedir" dedi.

Keten tohumu yağ özelliğinin yanı sıra, ekmek yapımında; protein tozu, kek yapımı, margarin yapımı, kahvaltılık gevrek ve gıda takviyesi olarak da kullanılıyor. Ayrıca, cila, vernik ve boya sanayi ile yumurta tavukçuluğunda yem reyonlarına ilave ediliyor. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Sivaslı Uşak Güncel Haberler

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