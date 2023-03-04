Uşak'ta üç otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı Güncel Haberler Uşak'ta üç otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Uşak'ta üç otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, İstiklal Caddesi'nden Yavuz Sultan Selim Caddesi istikametine seyir halindeki E.B. yönetimindeki 06 BLH 178 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden K.K. (26) idaresindeki 64 BR 078 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle 64 BR 078 plakalı otomobil de önündeki Ö.A. (46) yönetimindeki 35 DB 8306 plakalı otomobile çarptı. 06 BLH 178 plakalı otomobil çarpışma sonucu refüje çıktı. Kazada sürücülerden K.K. ile aynı otomobilde yolcu olarak bulunan M.U. (21), 06 BLH 178 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan R.B. (21), C.M.A (24) ve T.S. (23) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Güncel Kaynak: AA / Berkan Çetin İstiklal Caddesi Uşak Güncel Haberler

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