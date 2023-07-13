Uşak'ta Traktör ve Saman Yüklü Römork Yanarak Kül Oldu
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Uşak'ın Ulubey ilçesinde, traktör ve saman yüklü römork yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında, römork ve traktörde hasar meydana geldi.
Uşak'ın Ulubey ilçesinde, alev alan traktör ve saman yüklü römorku yandı.
Halim Kır, Üyükbaşı Mahallesi Tokluca mevkisindeki tarlasında 64 DK 947 plakalı traktörüne saman yüklemesi yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede traktörü ve römorkundaki samanları saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yangında, römork ve traktörde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel