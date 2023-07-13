Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta Traktör ve Saman Yüklü Römork Yanarak Kül Oldu

Güncel Haberler

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, traktör ve saman yüklü römork yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında, römork ve traktörde hasar meydana geldi.

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, alev alan traktör ve saman yüklü römorku yandı.

Halim Kır, Üyükbaşı Mahallesi Tokluca mevkisindeki tarlasında 64 DK 947 plakalı traktörüne saman yüklemesi yaptığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede traktörü ve römorkundaki samanları saran alevler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında, römork ve traktörde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel

Ulubey Uşak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title