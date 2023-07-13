Uşak'ta Traktör ve Saman Yüklü Römork Yanarak Kül Oldu

Uşak'ın Ulubey ilçesinde, traktör ve saman yüklü römork yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangında, römork ve traktörde hasar meydana geldi.