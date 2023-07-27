Uşak'ta Traktör Kazası: Çiftçi Ağır Yaralandı

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karabacaklı köyünde traktörün hareket etmesi sonucu altında kalan çiftçi ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Uşak'ın Eşme ilçesine bağlı Karabacaklı köyünde traktörün haraket etmesi sonucu altında kalan çiftçi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Eşme ilçesine bağlı Karabacaklı köyünde tütün tarlasında çalışan V.B. (49) traktörün römorkundaki yükü indirirken henüz bilinmeyen sebeple traktör haraket etmesi sonucu altında kaldı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralan V.B önce Eşme Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çiftçinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturulma başlatıldı. - UŞAK