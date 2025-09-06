Haberler

Uşak'ta Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 71 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti. Diğer yaralının durumu ise iyi.

Uşak'ın Eşme ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu yaralanan 2 kişiden 1'i kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Abdulkadir Güdücü (71) yönetimindeki 45 YV 289 plakalı traktör, Ağabey köyü yakınlarında arazi yolunda devrildi.

Kazada, sürücü Güdücü ile yolcu konumundaki S.L. (28) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla Eşme Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağır yaralanan Güdücü, sevk edildiği Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
