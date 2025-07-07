Uşak'ta Trajik Kaza: Baba ve Kız Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Trajik Kaza: Baba ve Kız Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında otomobil ile kamyon çarpıştı. Otomobil sürücüsü Sultan Erduru ve babası Haydar Yürük, kazada hayatını kaybetti. Kamyon şoförü gözaltına alındı.

UŞAK'ta kamyonla çarpışan otomobil sürücüsü Sultan Erduru (46) ve araçta bulunan babası Haydar Yürük (72) hayatını kaybetti. Kamyon şoförü M.T.M. (31) gözaltına alındı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Ulubey- Uşak karayolu Bölme Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Sultan Erduru idaresindeki 64 DZ 282 plakalı otomobil, karşı yönden gelen M.T.M. idaresindeki 06 EIN 040 plakalı kamyonla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yoldan savrulan kamyon, bir evin bahçesindeki ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Sultan Erduru'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Erduru'nun cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılırken, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı baba Haydar Yürük de yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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