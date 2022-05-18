Trafik kazasında anne ile hamile kızı hayatını kaybetti - Haberler

Uşak'ta 2 ototomibilin çarpışması sonucu anne ile 7 aylık hamile kızı yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Ulubey ilçesinden kent merkezine ilerleyen Bilal Baki'nin (27) kullandığı 64 EB 095 plakalı otomobil, Omurca köyü yol ayrımı yakınlarında karşı yönden gelen Ebru Güven (24) idaresindeki 64 AAB 577 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Güven'in kullandığı otomobil tarlaya devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, sürücü Bilal Baki'nin 7 aylık hamile eşi Elif Baki (22) ile kayınvalidesi Saadet Coşkun'un (53) hayatını kaybettiğini belirledi.

Ağır yaralanan sürücüler ile Sezgin Can Coşkun (17) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan, Baki'nin eşi ve kayınvalidesinin muayeneleri için kent merkezindeki hastaneye gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.