Uşak'taki Trafik Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

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Uşak'ın Banaz ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

Uşak'ın Banaz ilçesinde trafik kazasında ağır yaralanan genç, hastanede hayatını kaybetti.

M.C.D. idaresindeki 06 BAJ 345 plakalı otomobil, dün Şehit Nazım Tuncer Caddesi'nde takla attı.

Kazada yaralanan sürücü ve beraberindeki Ömer Faruk Pekmez (19) ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Daha sonra Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Pekmez, kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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