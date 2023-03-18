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Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Uşak'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Uşak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Uşak'ta devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Uşak'tan İzmir istikametine seyreden Alperen Karakaş (20) idaresindeki 64 ABL 178 plakalı otomobil, Gediz kavşağı yakınlarında devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücü Karakaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Ağır yaralanan İ.E.A. (20) Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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