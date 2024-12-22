Uşak'ta Trafik Kazası: Sürücü İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Uşak'ın Durak Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, D.B. adlı sürücü kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan sürücü hastaneye kaldırıldı. Otomobildeki yolcu Y.O. da yaralandı, ancak hayati tehlike bulunmuyor.
Uşak'ta kaza yaptığı otomobilde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Durak Mahallesi Ergenekon Caddesi üzerinde D.B'nin (64) kullandığı 34 GOB 565 plakalı otomobil, aynı istikametteki S.G. (22) idaresindeki 43 PE 218 plakalı otomobile çarptı.
D.B çarpmanın etkisiyle devrilen otomobilde sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü, itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarıldı. Otomobilde yolcu olarak bulunan Y.O. (54) ise yaralandı.
Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.