Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta trafik kazası: Otomobil trafik levhasına çarptı

Güncel Haberler

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak'tan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan F.A. idaresindeki 33 SR 557 plakalı araç Banaz Büyükoturak civarı kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan F.A, M.A, D.E.A, Ö.N.A. 112 Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. - UŞAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Banaz Uşak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title