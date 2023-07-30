Uşak'ta trafik kazası: Otomobil trafik levhasına çarptı

Uşak'ın Banaz ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil yol kenarındaki trafik levhasına çarptı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Uşak'tan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan F.A. idaresindeki 33 SR 557 plakalı araç Banaz Büyükoturak civarı kontrolden çıkarak yol kenarındaki trafik levhasına çarptı. Olay yerindeki vatandaşların ihbarı üzerine 112 Sağlık ekipleri, jandarma ve polis sevk edildi. Kazada yaralanan F.A, M.A, D.E.A, Ö.N.A. 112 Sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. - UŞAK