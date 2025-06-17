Uşak'ta Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'ta panelvan ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 69 yaşındaki Sultan Karataş hayatını kaybetti, kocası ise yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uşak'ta panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada kadın öldü, kocası yaralandı.

Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda ilerleyen Ahmet Ali Karataş (71) yönetimindeki 64 FB 068 plakalı otomobil, Hal Kavşağı'nda S.G. (17) idaresindeki 35 BZJ 502 plakalı panelvan ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Sultan Karataş (69) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sultan Karataş buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı yara almadan atlatan ve sürücü belgesi olmadığı tespit edilen panelvan sürücüsü de gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Polis ile iş insanı trafikte yumruk yumruğa kavga etti

Polis ile iş insanı birbirlerini defalarca yumrukladı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'e siber saldırı! Telefonlara 'sığınaklara gitmeyin' mesajı gönderildi

Savaşta taktik değişti! İsrail, siber saldırı altında
Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor

Akaryakıta okkalı bir zam daha! Tabela 5 günde 3. kez değişiyor
Teşkilat sezon finalinde büyük veda! Kate gitti, maske düştü

Teşkilat'ta büyük veda! Maskenin ardındaki gerçek ortaya çıktı
Alex de Souza'dan sürpriz imza! Yeni takımı açıklandı

Çok sürpriz adres! Alex'in yeni takımı açıklandı
Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor

Sergen Yalçın Süper Lig'e geri dönüyor
Netanyahu'nun 'Harekete geçiyoruz' sözleri sonrası İsrail, Tahran'ı vurdu

Netanyahu'nun sözleri sonrası İsrail, İran'ın kalbini hedef aldı
İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı: Asker formasıyla şehit oldu

İran - İsrail savaşında Türk takımının acı kaybı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.