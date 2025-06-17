Uşak'ta Trafik Kazası: Kadın Hayatını Kaybetti, Eşi Yaralandı

Uşak'ta panelvan ile otomobilin çarpıştığı kazada kadın öldü, kocası yaralandı.

Halil Kaya Gedik Bulvarı'nda ilerleyen Ahmet Ali Karataş (71) yönetimindeki 64 FB 068 plakalı otomobil, Hal Kavşağı'nda S.G. (17) idaresindeki 35 BZJ 502 plakalı panelvan ile çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi Sultan Karataş (69) ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sultan Karataş buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı yara almadan atlatan ve sürücü belgesi olmadığı tespit edilen panelvan sürücüsü de gözaltına alındı.