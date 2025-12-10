Haberler

Uşak'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada yaşlı çift öldü

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında, iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi yaralandı. Olayda 80 yaşındaki İbrahim Özçakır hayatını kaybederken, eşi ve diğer otomobilin sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İbrahim Özçakır (80) idaresindeki 64 AH 815 plakalı otomobil, Sivaslı- Uşak kara yolunun Kızılcasöğüt Kavşağı'nda M.V. (25) yönetimindeki 20 AJF 138 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde sürücü Özçakır'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan Özçakır'ın eşi Nazife Özçakır (80) ile diğer otomobilin sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan Nazife Özçakır, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
