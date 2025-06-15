Uşak'ta Trafik Kazası: Bir Ölü, Dört Yaralı

UŞAK'ta refüje çarparak devrilen hafif ticari araçtaki Ferdiye Korkmaz (61) hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 06.00 sıralarında Ulucak köyü yakınlarında meydana geldi. İ.K'nin (21) kontrolünü yitirdiği 06 MYM 98 plakalı hafif ticari araç, refüje çarparak devrildi. Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile hafif ticari araçtaki H.Ö. (51), A.B. (31), A.B (1) ve Ferdiye Korkmaz (61) sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı. Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan Ferdiye Korkmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.