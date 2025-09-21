Uşak'ta Trafik Kazası: 4'ü Çocuk 9 Yaralı
Uşak'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 4'ü çocuk 9 kişi yaralandı. Yaralılar, hastanelere kaldırıldı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Nuri Şeker Caddesi'nde A.K. (24) yönetimindeki 64 AK 262 plakalı otomobil, S.O. (35) idaresindeki 64 ACT 954 plakalı otomobil ile çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücüler ve otomobillerdeki N.T (36), Ş.L.O. (10), Ş.S.O. (3), F.E. (78), G.E. (38), F.Z.E. (2) ve H.N.T. (7) kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel