Uşak'ta trafik kazası: 4 kişi yaralandı
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananlar hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, A.C. (46) yönetimindeki 64 EC 025 plakalı otomobil, Kurşunluk Mahallesi Millet Caddesi Mavişehir Sitesi civarında B.Ü. (45) yönetimindeki 07 KDT 02 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan iki sürücü ile 64 EC 025 plakalı otomobildeki E.E.C. (45) ve M.C. (13) ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.