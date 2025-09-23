Haberler

Uşak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı

Uşak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında üç otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta üç otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

A.G. (34) yönetimindeki 64 LS 296 plakalı otomobil, Uşak- Ankara kara yolunun Osmanlı Köprülü Kavşağı'nda aynı istikamette ilerleyen O.B. (61) idaresindeki 64 LR 575 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 64 LR 575 plakalı otomobil, C.T. kontrolündeki 64 KS 278 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü A.G. ile 64 LR 575 plakalı otomobilde yolcu konumundaki Ş.B. (57) ve A.B. (91) ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Feyza Civelek sessizliğini bozdu

'Koltuğa işedi' iddiası gündemdeydi! Ünlü oyuncu sessizliğini bozdu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Lütfen üstünüzü kapatın

Havalimanında ünlü sunucuyu küplere bindiren uyarı: Üstünü kapat
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.