Uşak'ta Trafik Kazası: 3 Yaralı
Uşak-Ankara kara yolunda meydana gelen trafik kazasında üç otomobil çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta üç otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
A.G. (34) yönetimindeki 64 LS 296 plakalı otomobil, Uşak- Ankara kara yolunun Osmanlı Köprülü Kavşağı'nda aynı istikamette ilerleyen O.B. (61) idaresindeki 64 LR 575 plakalı otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 64 LR 575 plakalı otomobil, C.T. kontrolündeki 64 KS 278 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü A.G. ile 64 LR 575 plakalı otomobilde yolcu konumundaki Ş.B. (57) ve A.B. (91) ambulanslarla kentteki farklı hastanelere kaldırıldı.
Olay nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan kara yolu, çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar açıldı.