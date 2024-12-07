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Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Uşak'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobilin traktör römorkuna çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara karayolu Susuz Köyü kavşağı yakınlarında M.K. (27) idaresindeki 51 BD 973 plakalı otomobil, aynı istikamete seyir halinde olan A.D. (49) yönetimindeki 64 ADT 456 plakalı traktörün römorkuna çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına düşen otomobilin sürücüsü ile traktör sürücüsü yaralandı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel
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