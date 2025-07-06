Uşak'ta Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Uşak'ta Trafik Kazası: 16 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrilen otomobilde 16 yaşındaki Kazım Sağcan hayatını kaybetti. Kazada 2 kişi de hafif yaralandı.

UŞAK'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirdikten sonra şarampole devrilen otomobilde Kazım Sağcan (16) öldü, 2 kişi hafif yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Ankara- Uşak karayolu Gedikler köyü yakınlarında meydana geldi. K.T. (36) idaresindeki 20 AAH 208 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede otomobilde bulunan Kazım Sağcan'ın (16) hayatını kaybettiği belirlendi. Sağcan'ın cenazesi Banaz Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kazada yaralanan sürücü K.T. ve araçta bulunan A.Ö. (24), Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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