Uşak'ta Trafik Kazası: 1'i Çocuk 6 Yaralı
Uşak'ın Banaz ilçesinde bir otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 çocuk da dahil 6 kişi yaralandı. Kazada yaralananların hastaneye kaldırıldığı belirtiliyor, panelvan sürücüsünün hayati tehlikesi bulunuyor.
Uşak-Banaz kara yolunda ilerleyen A.A. (42) yönetimindeki 55 AIT 315 plakalı otomobil, Derbent köyü yakınlarında A.M. (68) idaresindeki 64 FN 422 plakalı panelvanla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücülerle araçlardaki O.G. (57), S.A, S.K. (44) ve C.Y. (14) ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan panelvan sürücüsü A.M'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel