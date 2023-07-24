Üye Girişi
Haberler

Uşak'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Güncel Haberler

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Kemalöz Mahallesi 1. Pırlanta Sokak'ta meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 01 TT 848 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçurma yuvarladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince 4 yaralı çevre hastanelere kaldırılırken E.İ.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Uşak'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

UŞAK - Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kemalöz Mahallesi 1. Pırlanta Sokak'ta meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 01 TT 848 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçurma yuvarladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince 4 yaralı çevre hastanelere kaldırılırken E.İ.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

(ÖA-MB-DK-Y)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Akkoyun - Güncel

Uşak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title