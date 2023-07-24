Uşak'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı

Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kaza, Kemalöz Mahallesi 1. Pırlanta Sokak'ta meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 01 TT 848 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçurma yuvarladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince 4 yaralı çevre hastanelere kaldırılırken E.İ.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.