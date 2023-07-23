Uşak'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 kişi yaralandı

Uşak'ın Kemalöz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 01 TT 848 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçurma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hayati tehlikesi olan bir kişi hastaneye kaldırıldı.