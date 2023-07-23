Uşak'ta trafik kazası: 1'i ağır 4 kişi yaralandı
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Uşak'ın Kemalöz Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında, 01 TT 848 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçurma yuvarlandı. Kazada 4 kişi yaralandı ve hayati tehlikesi olan bir kişi hastaneye kaldırıldı.
Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 4 kişi yaralandı.
Kaza, Kemalöz Mahallesi 1. Pırlanta Sokak'ta meydana geldi. M.Ş. yönetimindeki 01 TT 848 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçurma yuvarladı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Sağlık ekiplerince 4 yaralı çevre hastanelere kaldırılırken E.İ.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. - UŞAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel