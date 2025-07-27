Uşak'ta Toprak Kayması: 2 Ölü, 2 Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak'taki bir hazır beton şantiyesinde meydana gelen toprak kaymasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

UŞAK'ta hazır beton şantiyesinde kayan toprağın altında kalan 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde dün saat 18.30 sıralarında toprak kayması oldu. 4 kişi toprak altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, toprak altından çıkarılan Kemal Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Yaşar D., H.K. ve A.E. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Yaşar D. de doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 yaralının da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Polis ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uzak Şehir'in Alya'sı 'Arşivi karıştırdım' diyerek paylaştı! Dekoltesi göbekte bitiyor

"Arşivi karıştırdım" diyerek paylaştı! Dekoltesi göbekte bitiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tayland-Kamboçya savaşından ilginç görüntüler! Sınıra fil konuşlandırıldı

Dünyanın gözünü diktiği savaşta ilginç görüntü! Filler orduya katıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.