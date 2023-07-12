Uşak'ta Tomruk Yüklü Traktör Devrildi: Sürücü Ağır Yaralandı
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Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda devrilen tomruk yüklü traktörün sürücüsü ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı sürücü tedavi altına alındı.
Uşak'ın Banaz ilçesinde ormanlık alanda devrilen tomruk yüklü traktörün sürücüsü ağır yaralandı.
Bahadır köyünde ormanlık alanda M.K'nin (32) kullandığı 64 FL 235 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan M.K, Banaz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel