Uşak'ta Tomruk Yüklü Traktör Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tomruk yüklü traktörün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, A.A'nın (28) kullanıldığı 35 PPV 34 plakalı, römorkunda tomruk yüklü traktör, Baltalı Köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen nedenle devrildi.

Kazada traktördeki Erdal Türkmen (51) öldü, sürücü A.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı A.A, gelen sağlık ekiplerince Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.