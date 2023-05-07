Uşak'ta Togg'a büyük ilgi

UŞAK - Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un Uşak'ta gerçekleştirilen tanıtımına vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili olan Togg T10X Uşak'ta vatandaşlara sergilendi. Kentin en işlek meydanlarından birisi olan Ata Park Meydanı'nda sergilenen araç vatandaşlar tarafından büyük ilgi gördü. Araç sergilenmeye başlandığı andan itibaren binlerce Uşaklı vatandaş, yerli ve milli araçla hatıra fotoğrafı çekilebilmek için kuyruklar oluşturdu. Sergi öncesinde araçla Ata Park Meydanı etrafında tur atan Belediye Başkanı Mehmet Çakın, yerli ve milli sanayinin gelişiminin en büyük göstergelerinden birisi olan Togg'u vatandaşlarla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi. Togg'u bütün Uşaklı vatandaşlara tanıtılacağı sözünü veren Başkan Çakın, "Engellemek için ellerinden geleni arkasına koymadılar. Elhamdülillah sözünün arkasında duran, hiçbir şekilde yılmayan ülke ve memleketini her şeyden çok seven bir cumhurbaşkanımız var. 'Bu Togg'u da yapacağız' dedi ve yaptı. Bu adam ne dediyse yaptı, bundan sonra da yapacak inşallah" ifadelerini kullandı. Öte yandan Togg'un Ata Park Meydanı'ndaki tanıtımı devam ediyor.