Uşak'ta tırmandığı arızalanan elektrik trafosunda akıma kapılarak düşen kişi öldü
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Uşak'ın Eşme ilçesinde elektrik trafosundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Uşak'ın Eşme ilçesinde elektrik trafosundan düşen kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Hakan Dumanoğlu (48), Balabancı Köyü'ndeki bağ evinin yakınında arızalanan elektrik trafosuna tırmandı.
Elektrik akımına kapılan Dumanoğlu, yaklaşık 10 metre yüksekten yere düştü.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Dumanoğlu, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde kurtarılamadı.
Kaynak: AA / Güncel