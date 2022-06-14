Uşak'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Uşak'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

AA - Mehmet Çalık - Güncel
 - Güncelleme:
Uşak'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, Ankara-İzmir kara yolu Corum köyü yakınlarında B.M'nin (58) kullandığı 31 AGF 614 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Akçam'a (17) çarptı.

Kazada ağır yaralanan Akçam, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Akçam, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan gözaltına alınan tır sürücüsü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mehmet Çalık - Güncel

Ankara Banaz Uşak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title