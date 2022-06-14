Uşak'ta tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Uşak'ın Banaz ilçesinde tırın çarptığı yaya tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Edinilen bilgilere göre, Ankara-İzmir kara yolu Corum köyü yakınlarında B.M'nin (58) kullandığı 31 AGF 614 plakalı tır, yolun karşısına geçmeye çalışan Samet Akçam'a (17) çarptı. Kazada ağır yaralanan Akçam, Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı, ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Akçam, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan gözaltına alınan tır sürücüsü jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. AA / Mehmet Çalık - Güncel Ankara Banaz Uşak Güncel Haberler

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