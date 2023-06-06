Uşak'ta Tıra Çarpan Otomobilin Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Aydoğuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Tır sürücüsü E.T. (56) ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.