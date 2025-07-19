Uşak'ta Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Uşak'ta Tır Yangını Kontrol Altına Alındı
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Uşak'ta seyir halindeki bir tırın dorsesinde çıkan yangın, yol kenarındaki ağaçlara sıçradı. İtfaiye ve diğer ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle kapatılan kara yolu, söndürme çalışmalarının ardından tek şeritten trafiğe açıldı.

Uşak'ta seyir halindeki tırın dorsesinde başlayıp yol kenarındaki ağaçlara sıçrayan yangın söndürüldü.

İzmir-Uşak kara yolunda ilerleyen C.U. (59) yönetimindeki 35 AVF 214 plakalı tırın dorsesinde, Ürünköy köyü yakınlarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler yol kenarındaki ağaçlara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, jandarma ve Uşak Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu dorsedeki ve ağaçlık alandaki yangın söndürüldü.

Yangında, tırın dorsesi tamamen yandı.

Yangın nedeniyle kapatılan kara yolu, söndürme çalışmalarının ardından tek şeritten trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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