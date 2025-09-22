Uşak'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı
Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.
Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen E.İ. (35) idaresindeki 45 FN 700 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağı'nda Y.Ç. (52) idaresindeki 35 FJ 374 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince otomobildeki Ahmet K'nin (56) hayatını kaybettiği belirlendi.
Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Tır sürücüsü E.İ. ise gözaltına alındı.