Haberler

Uşak'ta Tır ve Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda meydana gelen trafik kazasında tır ile çarpışan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Kazanın ardından tır sürücüsü gözaltına alındı.

Uşak'ta tırla çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Uşak-Afyonkarahisar kara yolunda ilerleyen E.İ. (35) idaresindeki 45 FN 700 plakalı tır, Büyükoturak Kavşağı'nda Y.Ç. (52) idaresindeki 35 FJ 374 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince otomobildeki Ahmet K'nin (56) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü, buradaki ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralanan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü E.İ. ise gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
Mert Hakan Yandaş'tan seçim sorusuna cevap yok

Üzüntüden ağzını bıçak açmadı! Mert Hakan'ın son halini görmeniz lazım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2018'den beri yürürlükteydi! ABD ürünlerine uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı

Kritik adım! ABD ürünlerine uygulanan ek vergiler kaldırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.