Uşak'ta iki tırın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Uşak-İzmir kara yolunda iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle yol trafiğe kapandı, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta iki tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen B.A. (42) yönetimindeki 31 AHG 301 plakalı tır, Ürünköy köyü yakınlarında aynı istikamette ilerleyen H.T. (57) idaresindeki 03 VL 086 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

Kaza nedeniyle kara yolu trafiğe kapandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücülerden B.A. ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekiplerin çalışmalarını tamamlaması ve kara yolunu kapatan tırın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
