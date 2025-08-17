Uşak'ta Tır ile Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı

Uşak'ta tıra arkadan çarpan bir otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk toplam 4 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin hayati tehlikesi bulunuyor.

Uşak'ta tıra arkadan çarpan otomobildeki aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

İzmir-Uşak kara yolunda O.K. (40) yönetimindeki 35 CGK 636 plakalı otomobil, Güre köyü yakınlarında A.B. (41) idaresindeki 43 ABM 346 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile eşi A.K. (37), çocukları T.K.K. (10) ve N.K. (13), ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan A.K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
