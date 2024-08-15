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Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Uşak'ta meydana gelen trafik kazasında tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüleri ortaya çıktı.

Uşak'ta tır ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Cumhuriyet Mahallesi Orhan Dengiz Bulvarı'nda ilerleyen E.A. yönetimindeki 33 ATC 853 plakalı tır, Kazım Karabekir Caddesi'ne dönüş yaptığı sırada sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 35 AY 5330 plakalı motosikletle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede motosiklet sürücüsünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Tır sürücüsü E.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, tırın dönüş yaptığı sırada motosikletle çarpıştığı görülüyor. Kayıtlarda, motosiklet sürücüsünün tırın altına girdiği yer alıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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