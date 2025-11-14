Uşak'ta Temizlik Görevlisi 6. Kattan Düşerek Hayatını Kaybetti
Uşak'ta temizlik yaptığı binanın 6. katından düşen 54 yaşındaki İsmet A., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Cumhuriyet Mahallesi'nde bir sitede temizlik görevlisi İsmet A. (54), dün çalıştığı sırada 6. kattan apartmanın iç kısmındaki boşluğa düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan İsmet A, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
İsmet A, müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel