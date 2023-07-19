Uşak'ta Tekstil Fabrikasında Yangın Çıktı

Uşak'ta Durak Mahallesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye eri Mehmet Fatih Koç dumandan etkilenirken, fabrika çalışanı Kazım Yılmaz (40) ise yangına müdahale etmek isterken kollarında hafif yanıklar oluştu.

Edinilen bilgilere göre; Durak Mahallesi 8. Sanayi Sokak'ta bulunan tekstil fabrikasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ekipleri, itfaiye ve polis sevk edildi. Uşak Belediyesi İtfaiyesi'nin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürülen yangında, itfaiye eri Mehmet Fatih Koç dumandan etkilendi; fabrika çalışanı Kazım Yılmaz (40) ise yangına müdahale etmek isterken kollarında hafif yanıklar oluştu. İtfaiye eri ve fabrika çalışanı 112 Sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili soruşturulma başlatıldı. - UŞAK