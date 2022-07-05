Uşak'ta tekstil fabrikasında yangın çıktı! Ekipler yangına müdahale için harekete geçti Uşak'ta bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Uşak'ın Kalfa Mahallesi Beşinci Çanlı Sokak'taki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. EKİPLER YANGINA MÜDAHALE EDİYOR Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Fabrikada tekstil geri dönüşüm atıklarından elyaf üretildiği öğrenildi.



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