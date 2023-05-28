Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu

Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.