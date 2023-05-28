Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın hasara neden oldu
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Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.
Uşak'ta bir tekstil fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde iplik üretimi yapan bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Uşak Organize Sanayi Bölgesine bağlı itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, fabrikada hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel