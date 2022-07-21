Uşak'ta tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü Uşak'ta elyaf üretilen bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Uşak'ta elyaf üretilen bir tekstil fabrikasında çıkan yangın söndürüldü. Sarayaltı Mahallesi Beşinci İplik Sokak'ta tekstil atıklarından elyaf üretimi yapılan fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarlar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Fabrikada makinelerin bulunduğu bölümde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasının ardından söndürüldü. AA / Berkan Çetin - Güncel İtfaiye Uşak Güncel Haberler

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