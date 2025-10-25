Uşak'ta Tarlaya Devrilen Otomobilin Sürücüsü Hastaneye Kaldırıldı
Uşak'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü R.I. (25) hastaneye kaldırıldı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
R.I. (25) yönetimindeki 64 AEZ 386 plakalı otomobil, merkeze bağlı Susuzören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Orhan Sunal - Güncel