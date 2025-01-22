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Uşak'ta Tarlaya Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı

Uşak'ta Tarlaya Devrilen Otomobilin Sürücüsü Ağır Yaralandı
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Uşak-İzmir kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden 80 yaşındaki sürücü, otomobili tarlaya devirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüyü hastaneye kaldırdı.

Uşak'ta yoldan çıkarak tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Uşak- İzmir kara yolunda ilerleyen D.T. (80) yönetimindeki 45 KA 2697 plakalı otomobil, Alanyurt köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücü ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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