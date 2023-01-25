Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı Güncel Haberler Uşak'ın Banaz ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Uşak'ın Banaz ilçesinde tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Ankara- Uşak kara yolunda ilerleyen A.D. (33) yönetimindeki 20 BP 629 plakalı otomobil, Susuz köyü yakınlarında yoldan çıkıp tarlaya devrildi. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ambulansla Banaz Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaynak: AA / Güncel Ankara Banaz Uşak Güncel Haberler

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