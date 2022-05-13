Son dakika haberi | Tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler

Son dakika haberi | Tarlaya devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Son dakika haberi... Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, sürücünün İngiliz vatandaşı kocası yaralandı.
Uşak'ta tarlaya devrilen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti, sürücünün İngiliz vatandaşı kocası yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Banaz ilçesinden Uşak yönüne giden Ebru Carter (54) yönetimindeki 34 HZA 68 plakalı otomobil, Kızılhisar köyü yakınlarında bariyerin olmadığı noktada yoldan çıktı.
Bir süre şarampolde bariyerlere sürterek ilerleyen otomobil, takla atarak tarlaya devrildi.
Kazada sürücü Ebru Carter, yaşamını yitirdi. Carter'in İngiliz vatandaşı eşi David Nigel Carter (53) yaralandı.
Olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.
Yaralanan David Nigel Carter, ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mehmet Çalık - Güncel