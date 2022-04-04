Uşak'ta tarım işçisi ailelerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 7 kişi yaralandı
AA - Mehmet Çalık - Güncel
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Uşak'ta, tarım işçisi ailelerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı.
İZMİR (AA) - Uşak'ta, tarım işçisi ailelerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 6'sı çocuk 7 kişi yaralandı.
Uşak'tan İzmir istikametine seyreden Mehmet Uzma yönetimindeki 66 ABJ 486 plakalı minibüs, Sirge köyü yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 6'sı çocuk 7 kişi, ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Araçta bulunan çoğunluğu çocuk 40 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.
Minibüsün, Şanlıurfa'dan Manisa'ya geçici tarım işçisi aileleri getirdiği öğrenildi.
AA / Mehmet Çalık - Güncel