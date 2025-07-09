Uşak'ta Tarım Arazisindeki Yangın Ormana Sıçradı

Uşak'ta Tarım Arazisindeki Yangın Ormana Sıçradı
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Uşak'ta, tarım arazisinde başlayan yangın rüzgarın etkisiyle ormana sıçradı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

UŞAK'ta tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın şiddetiyle ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Uşak Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, 2 helikopter ve 1 uçak sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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