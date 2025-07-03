Uşak'ta Tarım Arazisinde Yangın Kontrollü Hale Getirildi

Uşak'ın Eşme ilçesinde tarım arazisinde başlayıp meşelik alana sıçrayan yangın kontrol altına alındı.

Balabancı köyü yakınlarında bir tarım arazisinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, meşelik alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye, 2 helikopter, Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 9 arazöz, Uşak ve Eşme belediyelerine bağlı 4 itfaiye aracı, Uşak Valiliği İl Özel İdaresi bünyesindeki 2 iş makinesi ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekiplerin yaklaşık 7 saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Biçerdöverin hasat ettiği buğdayın ardından samanları balya yapan makineden çıktığı değerlendirilen yangına ilişkin 2 kişi gözaltına alındı.

Öte yandan Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

Yangında, 30 hektar meşelik, 20 hektar da zirai alanın zarar gördüğü öğrenildi.