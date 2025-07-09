Uşak'ta Tarım Arazisinde Yangın: İki Kişi Gözaltında

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Uşak'ta başlayan tarım arazisi yangını ormanlık alana sıçradı. Yangın ile mücadele karadan sürerken, jandarma yangının saman balyalama makinesinden çıktığını tespit etti ve iki kişiyi gözaltına aldı.

Uşak'ta tarım arazisinde başlayıp ormanlık alana sıçrayan yangına karadan müdahale sürüyor.

Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında tarım arazisinde yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan yangın, ormanlık alana sıçradı.

Haber verilmesiyle bölgeye, 23 arazöz, çok sayıda iş makinesi, 3 helikopter ve 2 uçak sevk edildi.

Havanın kararmasıyla birlikte helikopterlerin ve uçakların müdahalesi sonlandırıldı, ekiplerin karadan müdahalesi sürüyor.

Uşak Valisi Naci Aktaş, yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

Aktaş, Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

2 kişi gözaltına alındı

Jandarma ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında yangının tarlada saman balyalama makinesinden çıktığı tespit edildi.

Tarla sahibi O.A. ve saman balyalama makinesinin sahibi R.B. gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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