Uşak'ta Tarım Arazisinde Çıkan Yangın Ormana Sıçradı

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Uşak'ta tarım arazisinde çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

1) UŞAK'TA TARIM ARAZİSİNDE ÇIKAN YANGIN ORMANA SIÇRADI

UŞAK'ta tarım arazisinde çıkan ve rüzgarın şiddetiyle ormana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Uşak Merkeze bağlı Derbent köyü yakınlarında bulunan tarım arazisinde çıktı. Yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda arazöz, 2 helikopter ve 1 uçak sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan yangına müdahalesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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