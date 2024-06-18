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Uşak'ta Tarım Arazileri ve Ormanlık Alanda Yangın Çıktı

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Uşak'ın Akbulak köyü yakınlarında tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına ekipler müdahale ediyor. Yangın, rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyor.

Uşak'ta tarım arazileri ve ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerce müdahale ediliyor.

Kent merkezinde bağlı Akbulak köyü yakınlarında hububat ekili tarım arazilerinde ve ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye, Uşak Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler, Uşak İtfaiyesi yangın söndürme araçları ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını söndürmek için müdahale sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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