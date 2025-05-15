Uşak'ta Tarihi Eser Operasyonu: 60 Obje Ele Geçirildi

Uşak'ta Tarihi Eser Operasyonu: 60 Obje Ele Geçirildi
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Uşak'ta jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, tarihi eser niteliğinde 60 obje ele geçirildi. Küçük heykellerden kılıç ve süs eşyalarına kadar birçok eserin bulunduğu evde, O.K. hakkında adli işlem başlatıldı ve objeler Uşak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Uşak'ta bir evde tarihi eser niteliği olduğu değerlendirilen 60 obje ele geçirildi.

Bir ihbarı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, O.K'nin merkeze bağlı Ortaköy köyündeki evine operasyon düzenledi.

Yapılan aramada, tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen aralarında küçük heykel ve heykel başlığı, 1 kılıç, 7 bileklik, 1 yüzük, süs eşyaları ile sikkelerin olduğu 60 tarihi obje ele geçirildi.

O.K. hakkında adli işlem başlatıldı.

Objeler Uşak Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Kaynak: AA / Mehmet Çalık - Güncel
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